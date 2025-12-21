DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.780.115,65 -0,11%

Kayseri’de Komşu Kavgası: Tüfek Araç Altında Bulundu, 1 Yaralı

Melikgazi Esentepe’de A.Y. ve H.Ç.’nin silahla ateş açtığı kavgada 2 araca isabet, 1 darp sonucu yaralı; tüfek park halindeki otomobilin altında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 02:45
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 02:47
Kayseri’de Komşu Kavgası: Tüfek Araç Altında Bulundu, 1 Yaralı

Kayseri’de Komşu Kavgası: Tüfek Araç Altında Bulundu, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sıla Sokak’ta, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, A.Y. ve H.Ç. ile aynı binada oturan bir grup şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. ve H.Ç., ellerindeki tabanca ve tüfek ile çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 araca kurşun isabet ederken, bir kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

Yapılan arama çalışmasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tüfek, park halindeki bir otomobilin altında bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınırken, kaçan diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 ŞAHIS TÜFEK VE TABANCAYLA ETRAFA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 ŞAHIS TÜFEK VE TABANCAYLA ETRAFA ATEŞ AÇARKEN, 1 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 ŞAHIS TÜFEK VE TABANCAYLA ETRAFA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Markete Girdi
2
Kayseri’de Komşu Kavgası: Tüfek Araç Altında Bulundu, 1 Yaralı
3
Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı
4
İnegöl'de Trafik Levhasına Çarpan Otomobil: 1 Yaralı
5
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
6
Maltepe Hilltown AVM’de Müşteri‑Garson Kavgası: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi
7
Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025