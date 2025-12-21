Kayseri’de Komşu Kavgası: Tüfek Araç Altında Bulundu, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sıla Sokak’ta, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, A.Y. ve H.Ç. ile aynı binada oturan bir grup şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. ve H.Ç., ellerindeki tabanca ve tüfek ile çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 araca kurşun isabet ederken, bir kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

Yapılan arama çalışmasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tüfek, park halindeki bir otomobilin altında bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınırken, kaçan diğer şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

