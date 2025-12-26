Başakşehir'de 'Kendi Eşyasını Alıyor' Gibi Yapan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Güvercintepe Mahallesi'nde bodrum katı soygunu

Olay, geçtiğimiz günler Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs topallayarak gözüne kestirdiği bir binaya girdi. Şüpheli, bodrum katta bulunan ortak kullanım alanına inerek burada bulunan bisiklet ve televizyonu çaldı.

Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde, şüphelinin eşyaları kendi eşyasıymış gibi taşıyarak binadan ayrıldığı anlar net şekilde görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, çevredeki bazı vatandaşların bina önünden geçtiği ancak şahsın hırsızlık yaptığını fark edemedikleri için olaya müdahale etmedikleri anlar da yer aldı.

Polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etme ve yakalama çalışmalarına başladı.

