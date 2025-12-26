DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Başakşehir'de 'Kendi Eşyasını Alıyor' Gibi Yapan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Başakşehir'de bodrum kattaki ortak eşyaları 'kendi eşyası' gibi taşıyan hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:47
Başakşehir'de 'Kendi Eşyasını Alıyor' Gibi Yapan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Başakşehir'de 'Kendi Eşyasını Alıyor' Gibi Yapan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Güvercintepe Mahallesi'nde bodrum katı soygunu

Olay, geçtiğimiz günler Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs topallayarak gözüne kestirdiği bir binaya girdi. Şüpheli, bodrum katta bulunan ortak kullanım alanına inerek burada bulunan bisiklet ve televizyonu çaldı.

Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde, şüphelinin eşyaları kendi eşyasıymış gibi taşıyarak binadan ayrıldığı anlar net şekilde görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, çevredeki bazı vatandaşların bina önünden geçtiği ancak şahsın hırsızlık yaptığını fark edemedikleri için olaya müdahale etmedikleri anlar da yer aldı.

Polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etme ve yakalama çalışmalarına başladı.

BAŞAKŞEHİR’DE BİR BİNAYA GİREN HIRSIZ, APARTMANIN BODRUM KATINDA BULUNAN ORTAK KULLANIM ALANINDAKİ...

BAŞAKŞEHİR’DE BİR BİNAYA GİREN HIRSIZ, APARTMANIN BODRUM KATINDA BULUNAN ORTAK KULLANIM ALANINDAKİ EŞYALARI ÇALDI. HIRSIZLIK ANI APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
3
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
4
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
5
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
6
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin
7
Futbolda Bahis Soruşturması: Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur de Gözaltında

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı