Başakşehir'de Park Halindeki Tır Freni Boşaldı: 5 Araca Çarptı, 2 Araç Kullanılamaz

Başak Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta park halindeki tırın freni boşaldı; kontrolden çıkan tır 5 araca çarparak toplam 6 araçta hasara yol açtı, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:07
Başakşehir'de park halindeyken freni boşalan tır 5 araca çarptı

Olay, Başak Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan tırın henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı.

Kontrolden çıkan tır önce kaldırıma çıktı, ardından sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Kazada tır ile birlikte 6 araçta hasar oluşurken, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı açıklaması

O sırada sokaktaki bir iş yerinde bulunan Ali Güven, "Ofimisimizde otururken bir ses geldi. Dışarı çıkıp baktığımızda tırın freni patlamıştı içerisinde şoför yoktu. Kaldırıma vurduktan sonra arabalara yöneldi. Kazada 6 araç hasar aldı tırla birlikte" dedi.

