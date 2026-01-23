Batman'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezalı Y.S. Alışveriş Merkezinde Yakalandı

Operasyon ve Yakalama

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'Uyuşturucu ticaretinden aranan şahısların yakalanmasına yönelik' operasyon kapsamında 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Yapılan takip sonucu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs bir alışveriş merkezinde gözaltına alındı.

Adli İşlem ve Teslim

Yakalanan Y.S. hakkında adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklandı ve ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

