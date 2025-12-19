Batman'da 7 Katlı Binada Yangın: 20'den Fazla Kişi Merdivenlerle Kurtarıldı

Batman'da 7 katlı apartmanda yangın

Turgut Özal Bulvarı'nda paniğe yol açan müdahale

Batman'da Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen yoğun duman kısa sürede kata yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla binada mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. 20'den fazla kişi itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı müdahale yapıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

