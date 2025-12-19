DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Batman'da 7 Katlı Binada Yangın: 20'den Fazla Kişi Merdivenlerle Kurtarıldı

Batman Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda çıkan yangında, 20'den fazla kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:55
Batman'da 7 Katlı Binada Yangın: 20'den Fazla Kişi Merdivenlerle Kurtarıldı

Batman'da 7 katlı apartmanda yangın

Turgut Özal Bulvarı'nda paniğe yol açan müdahale

Batman'da Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen yoğun duman kısa sürede kata yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla binada mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. 20'den fazla kişi itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı müdahale yapıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BATMAN’DA APARTMAN YANGINI, 20’DEN FAZLA KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

BATMAN’DA APARTMAN YANGINI, 20’DEN FAZLA KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

BATMAN’DA APARTMAN YANGINI, 20’DEN FAZLA KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta bıçaklı cinayet: Şüpheli Murat Dereli '3 kişi saldırdı, yoksa ben ölecektim'
2
Alanya'da 31 PAU 07 Plakalı Otomobil Motor Yangınıyla Alev Aldı
3
İzmir Bornova'da makas atan sürücüye 17 bin 573 TL ceza — O.G. yakalandı
4
Antalya'da Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı, 3 Tutuklama
5
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim
6
Balıkesir'de 8 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı
7
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1'i Ağır, 4 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül