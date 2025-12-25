DOLAR
Batman'da Güvenlik Kameralarıyla Otomobil Hırsızları Yakalandı

Batman Şafak Mahallesi'nde park halindeki otomobili çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip yakalandı; biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:23
Batman'da Güvenlik Kameralarıyla Otomobil Hırsızları Yakalandı

Batman'da güvenlik kameralarıyla otomobil hırsızları yakalandı

Görüntüler saniye saniye incelendi, 2 zanlı ikametinde yakalandı

Batman merkez Şafak Mahallesinde akşam saatlerinde park halindeki otomobilinin sabah yerinde olmadığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyerek olaya karışan 2 kişiyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlılar ikametlerinde yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

