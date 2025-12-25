Batman'da güvenlik kameralarıyla otomobil hırsızları yakalandı

Görüntüler saniye saniye incelendi, 2 zanlı ikametinde yakalandı

Batman merkez Şafak Mahallesinde akşam saatlerinde park halindeki otomobilinin sabah yerinde olmadığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyerek olaya karışan 2 kişiyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlılar ikametlerinde yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

