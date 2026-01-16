Batman'da Jandarma'dan Dev Operasyon: Yasadışı Bahiste 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:44
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:45
Operasyon ve gözaltılar

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz istihbari ve teknik çalışmalar sonucu, yasadışı bahis paneli yönetildiği belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K., F.D., B.T., S.D., İ.T., E.K., V.E., F.T., A.E., Y.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramalarda, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 2 masaüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 SIM kart ile farklı bankalara ait 16 banka ve kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Finansal büyüklük ve yargı süreci

Ele geçirilen bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemelerde, yasadışı bahis ödeme paneli üzerinden oyuncular tarafından yatırılan toplam paranın 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı bahis başta olmak üzere toplum düzenini ve gençleri hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

