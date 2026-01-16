Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu

Mardin Mazıdağı'nda kaybolan 7 yaşındaki Abdullah Erat ve 9 yaşındaki Davut Esen'in cansız bedenleri gölette bulundu; otopsi ve geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:07
Olayın Detayları

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesinde kendilerinden haber alınamayan 7 yaşındaki Abdullah Erat ve 9 yaşındaki Davut Esen ile ilgili kahreden haber geldi.

Bugün saat 16.00 sularında kayboldukları bildirilen çocuklar için ekipler seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları gölet çevresinde yoğunlaştırıldı.

Arama ve Kurtarma Çalışmaları

Ekipler su yüzeyi ve çevresinde yaptıkları taramanın ardından bölgeye dalgıç ekipleri çağırdı. Hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar suya girerek kısa süre içinde iki çocuğun cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazelerin sudan çıkarılması sırasında olay yerinde bekleyen aileler ve köy sakinleri sinir krizi geçirdi; sağlık ekipleri fenalaşan yakınlara müdahalede bulundu.

Cenazeler ve İnceleme

Çocukların cenazeleri otopsi için Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna ambulanslarla kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
