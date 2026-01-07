Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Gold Emlak dolandırıcılığında Nevşehir mahkemesi kararını açıkladı

Nevşehir'de müteahhitlik yaptığı öne sürülen Gold Emlak soruşturmasında dava sonuçlandı. Mahkeme, aynı daireleri farklı kişilere satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanıklar hakkında karar verdi.

Duruşma ve karar

28 Haziran 2024'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan şirket sahipleri A.K.İ. ve Y.İ. ile iş ortakları M.F.Y. haklarında Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Şikayetçi 49 müştekinin dosyasında ayrı ayrı karar veren mahkeme heyeti; tutuklu iki sanığa, "Dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına ticari faaliyetleri sırasında kooperatif faaliyeti sırasında dolandırıcılık" suçlarından her birine 305'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan Y.İ. ise beraat etti.

Mağdurların avukatı Avukat Abdulkadir Ünal, karar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mahkeme heyeti gereğini yaparak sanıklara toplumsal vicdanın kabul edeceği miktarda hapis cezası verdi. Dosyaya yansıyan yargılama kapsamında Y.İ. berat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır."

Olayın seyri

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Yapılan incelemede emlakçılık yaptığı belirtilen A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerindeki konutları 57 kişiye satmak suretiyle 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Mahkeme kararı, dava dosyasındaki mağdur sayısı ve elde edilen maddi sonuçlar dikkate alınarak verildi.

MÜŞTEKİLERİN AVUKATI AVUKAT ABDULKADİR ÜNAL KARAR SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA; "MAHKEME HEYETİ GEREĞİNİ YAPARAK SANIKLARA TOPLUMSAL VİCDANIN KABUL EDECEĞİ MİKTARDA HAPİS CEZASI VERDİ. DOSYAYA YANSIYAN YARGILANMA KAPSAMINDA Y.İ. BERAT EDERKEN, DİĞER SANIKLARIN FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİP MAĞDURLARI İŞTİRAK HALİNDE DOLANDIRDIKLARI KANAATİNE VARILMIŞTIR" DİYE KONUŞTU.