Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 3’üncü Kat Ofisinde Yangın

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki 3’üncü kat ofiste yangın çıktı; itfaiye söndürdü, dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:51
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:51
Olayın Detayları

Niğde merkez Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki ofiste yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ofisi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

