Batman'da Kar Engeline Kepçe: 70 Yaşındaki Hasta Ambulansta

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan 70 yaşındaki hasta, İl Özel İdaresi kepçesiyle ambulansa ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:37
Yoğun Karın Engellediği Yolda Kepçe ile Kurtarma

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı 70 yaşındaki Musa Algan, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ambulansta güvenli şekilde tedaviye ulaştırıldı.

Müdahale Süreci ve Destek Talebi

Ailesinin 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne yaptığı çağrı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Altıdere köyü'ne erişemeyince İl Özel İdaresi'nden yardım istendi.

Yol açma çalışmaları yürüten ekipler, yolun bir bölümünde hastayı kepçe ile taşıyarak ambulansta ulaşmasını sağladı.

Tedavi ve Sevk

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Musa Algan, daha sonra Sason Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, yoğun kar şartları altında bile hastaya hızlı erişim sağlanmış oldu.

