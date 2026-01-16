Batman'da Park Halindeki Otomobil Tılmerç TOKİ Yolunda Yandı

Olay ve Müdahale

Batman'da park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç TOKİ yolunda park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Hasar ve İnceleme

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

