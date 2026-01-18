Batman'da Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Fırladı, 1 Ölü

Batman'ın Kösetarla köyü yakınlarında 2 Ocak'ta yaşanan kazada Cemal Demirtaş (44) karşıdan gelen araç tarafından çarpıldı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:29
Güvenlik kamerası kazanın tüm anını kaydetti

Batman'ın merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınlarında 2 Ocak günü meydana gelen trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmekte olan Cemal Demirtaş (44)'a, sürücülüğünü M.A.S. (30)'nin yaptığı 21 AHV plakalı otomobil'in çarptığı ve Demirtaş'ın metrelerce havaya fırladığı anlar yer alıyor.

Kaza sonucunda Cemal Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları