Tabka'da Halk SDG Afişlerini Parçaladı — SDG'den Rakka'ya Roket Saldırısı

Tabka'da halk SDG afişlerini ve heykellerini kaldırdı; SDG ise Fırat doğusundan çok namlulu roketlerle Tabka ve Rakka kırsalına saldırdı, Seyf el-Davla'da siviller yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:04
Suriye ordusunun kontrolünü sağladığı Rakka kırsalındaki Tabka kentinde, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'ne ait propaganda unsurları halk tarafından kaldırıldı. Bölge sakinleri, dün gece terör unsurlarından arındırılan kenti sevinçle karşıladı.

Halkın tepkisi

Bölge halkı, işgalci olarak nitelediği örgüte ait heykel ve benzeri unsurları ortadan kaldırıp, örgüt afişlerini parçaladı. Vatandaşlar Suriye ordusunu bayrak açarak karşıladı ve şehrin kurtarılmasını kutladı.

SDG'den roketli saldırı

Öte yandan SDG, Fırat Nehri'nin doğusundan, bugün güvenlik güçlerinin kontrolünü ele geçirdiği Tabka bölgesine ve Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı düzenledi. Suriye basını, saldırıların Seyf el-Davla Mahallesi'ni hedef aldığını ve birçok sivilin yaralandığını bildirdi.

