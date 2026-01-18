Rakka'da Aşiretler SDG'yi Geri Püskürttü

Suriye’nin Rakka şehrinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG unsurları arasındaki çatışmalar sürüyor. Bölge halkının bazı kesimleri, kentin SDG işgalinden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara çıktı.

Suriye ordusunun, PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG unsurlarının Fırat Nehrinin doğusuna çekilmesi yönündeki baskıları sürerken, Rakka'daki Arap aşiretleri de SDG ile çatışmaya girdi. Kaynaklar, silahlı aşiretlerin çatışmalar sırasında teröristleri kentin çeşitli kısımlarından geri çekilmeye zorladığını bildirdi.

Aşiretler, Rakka'nın Mashlab ve Şuayip mahallelerindeki SDG mevzilerini ele geçirerek şehir merkezine doğru ilerledi. Aşiretlerin, şehir merkezinde bulunan askeri güvenlik biriminin kontrolünü de ellerine geçirdiği aktarıldı.

Bölge halkı, teröristlerin bölgeden büyük ölçüde püskürtülmesinin ardından bayraklarla sokaklara çıkarak kutlamalar düzenledi. Halk, işgalci terör örgütüyle ilgili heykel ve afişleri kaldırırken, kaynaklar çatışmaların ve SDG unsurlarının Rakka'dan ayrılma sürecinin devam ettiğini belirtti. Terör unsurları şehri terk ederken bazı ABD menşeli \"Humvee\" tipi askeri araçları geride bıraktı; bu araçlar kutlamalar sırasında sokaklarda görüldü.

Suriyeli yetkililer henüz Rakka'daki gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Güvenlik güçleri Tabka’da konuşlanmıştı

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerine ait A1 Birimi'ne ait bir konvoy, geçtiğimiz saatlerde Tabka kentine girdi. Halk, Suriyeli güvenlik güçlerini sevinçle karşıladı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, ordunun son operasyonlardaki ilerleyişine işaret ederek, terör unsurlarından kurtarılan bölgelerin tamamında güvenliğin tesis edildiğini bildirdi.

Sözcü ayrıca, dün kontrolün ele geçirildiği Deir Hafer'de teröristler tarafından bırakılan patlayıcı düzeneklerin temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan SDG işgalindeki bölgeleri \"kapalı askeri bölge\" ilan ederek, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat’ın doğusuna çekilmeleri çağrısında bulundu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri’nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer aldı.

Ordu, geçtiğimiz hafta Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini SDG'den temizlemişti.

