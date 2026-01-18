Antakya'da Motosikletli Maskeli Şahıslar Oto Yıkamayı Pompalı İle Kurşunladı

Antakya Serinyol'da Mustafa Korkmaz'a ait oto yıkama, motosikletle gelen maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle açtığı ateşle hedef oldu; jandarma soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:11
Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesinde, Mustafa Korkmaz'a ait oto yıkama gece saat 03.00 sularında kimliği belirsiz, maskeli iki şahıs tarafından pompalı tüfekle hedef alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı; saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçtı.

Saldırıyı sabah fark eden Korkmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İş yerinde konteyner ve mermi izleri tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Korkmaz, saldırı nedeniyle endişeli olduğunu belirterek suçluların yakalanmasını talep ediyor.

"İş yerinin karşısına geçen maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip iş yerime zarar vermişler"

İş yerine saldırıp zarar veren suçluların yakalanmasını isteyen Mustafa Korkmaz, yaşam alanı olarak konteynerin boş olmasının facianın önüne geçtiğini belirterek, "Benim araç yıkama iş yerim var. Geçenlerde burada bir pompalı silahla saldırı yapıldı. Pompalı silahla saldırganlar 6 el ateş etmişler. Biz sabah iş yerine geldiğimizde silahlı saldırı olduğunu gördük. Konteynerimizde mermi izleri var. Jandarmayı aradık ve olay yerine geldiler. Tutanak tutuldu ama şu ana kadar bir gelişme yok. Üzerinden günler geçti. İki kişi motosikletle ters yönden gelmişler. İş yerinin karşısına geçip maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip iş yerime zarar vermişler. Normalde konteynerde kalan oluyordu ama o gün iyi ki kalmamışlar. Çünkü konteynere giren mermiler arka tarafından çıkmış. Eğer biri olsaydı cinayet olurdu. Bu bölgenin güvenliğinin artırılması lazım. Bu bölgeye biraz daha önem verilmesi gerekiyor. Suçluların da yakalanmalarını istiyorum. Ben onlardan şikayetçiyim. Devletimizin ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

