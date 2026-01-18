Antakya'da Motosikletli Maskeli Şahıslar Oto Yıkamayı Pompalı İle Kurşunladı

Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada

Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesinde, Mustafa Korkmaz'a ait oto yıkama gece saat 03.00 sularında kimliği belirsiz, maskeli iki şahıs tarafından pompalı tüfekle hedef alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı; saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçtı.

Saldırıyı sabah fark eden Korkmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İş yerinde konteyner ve mermi izleri tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Korkmaz, saldırı nedeniyle endişeli olduğunu belirterek suçluların yakalanmasını talep ediyor.

"İş yerinin karşısına geçen maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip iş yerime zarar vermişler"

İş yerine saldırıp zarar veren suçluların yakalanmasını isteyen Mustafa Korkmaz, yaşam alanı olarak konteynerin boş olmasının facianın önüne geçtiğini belirterek, "Benim araç yıkama iş yerim var. Geçenlerde burada bir pompalı silahla saldırı yapıldı. Pompalı silahla saldırganlar 6 el ateş etmişler. Biz sabah iş yerine geldiğimizde silahlı saldırı olduğunu gördük. Konteynerimizde mermi izleri var. Jandarmayı aradık ve olay yerine geldiler. Tutanak tutuldu ama şu ana kadar bir gelişme yok. Üzerinden günler geçti. İki kişi motosikletle ters yönden gelmişler. İş yerinin karşısına geçip maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip iş yerime zarar vermişler. Normalde konteynerde kalan oluyordu ama o gün iyi ki kalmamışlar. Çünkü konteynere giren mermiler arka tarafından çıkmış. Eğer biri olsaydı cinayet olurdu. Bu bölgenin güvenliğinin artırılması lazım. Bu bölgeye biraz daha önem verilmesi gerekiyor. Suçluların da yakalanmalarını istiyorum. Ben onlardan şikayetçiyim. Devletimizin ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE MUSTAFA KORKMAZ’A AİT OTO YIKAMA İŞYERİ, KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 2 ŞAHIS TARAFINDAN POMPALI SİLAHLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAR KAMERA YANSIDI. SALDIRI NEDENİYLE HALA ENDİŞELİ OLAN KORKMAZ, SUÇLULARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYOR.