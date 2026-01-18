Sivas’ta Kombi Patlaması: Mehmetpaşa Mahallesi’nde Paniğe Yol Açtı

Sivas Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında kombi patladı; ekipler sevk edildi, yaralanma yok, maddi hasar ve inceleme var.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:08
Sivas’ta Kombi Patlaması: Mehmetpaşa Mahallesi’nde Paniğe Yol Açtı

Sivas’ta kombi patlaması Mehmetpaşa Mahallesi’nde

Olay ve müdahale

Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede kombi patladı. Meydana gelen şiddetli patlama sırasında cam parçaları çevreye saçıldı ve mahallede paniğe neden oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalede yaralanan olmadığı tespit edilirken, ikamette maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK, İTFAİYE, DOĞALGAZ VE POLİS EKİPLERİ SEVK...

MAHALLE SAKİNLERİNİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK, İTFAİYE, DOĞALGAZ VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

CADDE ÜZERİNDE BULUNAN 5 KATLI BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ DAİREDE KOMBİ PATLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
2
Sivas'ta Çatı Yangını Büyümeden Söndürüldü
3
Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı
4
Tabka'da Halk SDG Afişlerini Parçaladı — SDG'den Rakka'ya Roket Saldırısı
5
Sivas’ta Kombi Patlaması: Mehmetpaşa Mahallesi’nde Paniğe Yol Açtı
6
Diyarbakır'da düğünde aile kavgası sokağa taştı
7
Elazığ'da Kavga: Yolcunun Duvara Tuvaleti Tartışmayı Büyüttü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları