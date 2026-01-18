Sivas’ta Kombi Patlaması: Mehmetpaşa Mahallesi’nde Paniğe Yol Açtı

Sivas’ta kombi patlaması Mehmetpaşa Mahallesi’nde

Olay ve müdahale

Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede kombi patladı. Meydana gelen şiddetli patlama sırasında cam parçaları çevreye saçıldı ve mahallede paniğe neden oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalede yaralanan olmadığı tespit edilirken, ikamette maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

