Çorum'da Yaşlı Çift Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Çorum'da Dumlupınar 48. Sokak'taki evlerinde Hasan (68) ve Satı Bulut (64), yakınları tarafından silahla vurulmuş halde bulundu; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:59
Çorum'da Yaşlı Çift Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Çorum'da Yaşlı Çift Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Olay Yeri: Dumlupınar 48. Sokak

Çorum'da, kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, yakınları tarafından evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Dumlupınar 48. Sokak üzerindeki bir konutta meydana geldi.

Yakınlarının durumu şüpheli görmesi üzerine eve giren kişiler, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut (64)'u silahla vurulmuş halde buldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ÇORUM'DA KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT, YAKINLARI TARAFINDAN EVLERİNDE SİLAHLA...

ÇORUM'DA KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT, YAKINLARI TARAFINDAN EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

ÇORUM'DA KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI ÇİFT, YAKINLARI TARAFINDAN EVLERİNDE SİLAHLA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Çatı Yangını Büyümeden Söndürüldü
2
Kastamonu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
3
Kamerun Bayraklı Aurelia, Dron Saldırısı Sonrası Samsun Limanı'na Demirledi
4
Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı
5
Tabka'da Halk SDG Afişlerini Parçaladı — SDG'den Rakka'ya Roket Saldırısı
6
Sivas’ta Kombi Patlaması: Mehmetpaşa Mahallesi’nde Paniğe Yol Açtı
7
Diyarbakır'da düğünde aile kavgası sokağa taştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları