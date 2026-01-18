Çorum'da Yaşlı Çift Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Olay Yeri: Dumlupınar 48. Sokak

Çorum'da, kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, yakınları tarafından evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Dumlupınar 48. Sokak üzerindeki bir konutta meydana geldi.

Yakınlarının durumu şüpheli görmesi üzerine eve giren kişiler, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut (64)'u silahla vurulmuş halde buldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

