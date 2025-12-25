Batman'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır, 14 yaralı

Kaza ve müdahale

Batman-Kozluk karayolu Dövecik köyü kavşağı'nda, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından toplam 14 yaralı, ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İ.Ç. ve G.E. isimli vatandaşların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı; araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

