Batman'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır, 14 yaralı

Batman-Kozluk karayolu Dövecik köyü kavşağında yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:43
Kaza ve müdahale

Batman-Kozluk karayolu Dövecik köyü kavşağı'nda, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından toplam 14 yaralı, ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İ.Ç. ve G.E. isimli vatandaşların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı; araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

