Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Yeni Yılı Görevdeki Güvenlik Güçleriyle Karşıladı

İl Emniyet Müdürlüğü ve yol kontrol noktalarında moral ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yeni yıla İl Emniyet Müdürlüğü ve yol kontrol noktasında görevli ekiplerle girerek, hem personelin yeni yılını kutladı hem de çalışmalarında başarılar diledi.

Görevi başındaki ekiplerle bir araya gelen Vali Eldivan, Bayburt’un huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan emniyet personeline iyi temennilerini iletti.

Vali, ekiplerin yürüttüğü trafik ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi alıp personele motivasyon verici mesajlar verdi. Yeni yıl dileklerini ileterek, görev başındaki ekiplere başarı temennisinde bulundu.

Vali Eldivan, gösterdikleri özverili hizmet için personele teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

