Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Yeni Yılı Görevdeki Güvenlik Güçleriyle Karşıladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yeni yılı İl Emniyet Müdürlüğü ve yol kontrolündeki ekiplerle karşıladı; personeli kutlayıp çalışmalarında başarı diledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:14
İl Emniyet Müdürlüğü ve yol kontrol noktalarında moral ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yeni yıla İl Emniyet Müdürlüğü ve yol kontrol noktasında görevli ekiplerle girerek, hem personelin yeni yılını kutladı hem de çalışmalarında başarılar diledi.

Görevi başındaki ekiplerle bir araya gelen Vali Eldivan, Bayburt’un huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan emniyet personeline iyi temennilerini iletti.

Vali, ekiplerin yürüttüğü trafik ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi alıp personele motivasyon verici mesajlar verdi. Yeni yıl dileklerini ileterek, görev başındaki ekiplere başarı temennisinde bulundu.

Vali Eldivan, gösterdikleri özverili hizmet için personele teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

