Bebek’te Baylan Pastanesi’nin kaçak eklentisi yıkıldı

Beşiktaş Bebek sahilindeki Baylan Pastanesi’nin terasındaki kaçak imalathane belediye ekiplerince yıkıldı; Boğaz hattındaki denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:48
Beşiktaş Bebek sahilinde bulunan Baylan Pastanesinin teras kısmındaki kaçak eklenti, belediye ekiplerince yıkıldı.

İmar mevzuatına aykırı imalathane

Yapılan incelemede, pastanenin terasında yer alan ve imalathane olarak kullanılan bölümün imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi. Söz konusu kaçak bölüm, ilgili birimler tarafından kaldırıldı.

Bölgedeki denetimler sürüyor

İstanbul’da izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimler devam ediyor. Daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında arama yapılan Bebek Otelin kaçak bölümleri dün belediye ekiplerince yıkılmıştı. Yetkililer, Boğaz hattındaki denetimlerin ve imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

