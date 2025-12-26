DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında

31 Ağustos 2025'te doğurduğu bebeğini bıçaklayıp çöp konteyneri yanında yakmaya çalıştığı iddia edilen Elif D.’nin yargılanmasına başlandı; Adli Tıp raporu isteniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:03
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında

Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında

Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025 tarihinde doğurduğu bebeğini öldürmekle suçlanan sanık Elif D. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanığın bebeği bıçakladığı ve cesedi çöp konteyneri kenarında yakmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Duruşma ve savunma

Duruşmada tutuklu sanık Elif D. ve avukatı hazır bulundu. Sanık savunmasında, "Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Avukat ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme kararları

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti ve ölen bebeğin babasının müşteki sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamenin ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği aileden gizlediği ve yasal gebelik sonlandırma süresini kaçırdığı belirtiliyor. İddianamede, doğumun evde başlayıp sanığın kazan dairesinde tek başına doğumu gerçekleştirdiği, kordonu makasla kestiği ve bebeği aileden gizleyerek planlı hareket ettiği yer alıyor.

İddianamede ayrıca, sanığın bebeğin boğazını makasla keserek ve göğsüne delici-kesici alet sokmak suretiyle ölümüne sebep olduğu, doğum sonrası üzerindeki iç çamaşırı ve pijama ile bebeği çöp kovasına koyup yakmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Sanığın ifadesi

Sanığın iddianamedeki ifadesinde, annesi ve babasının hamileliğinden haberdar olmadığını, sadece ablasının bildiğini söylediği, kordonu kazan dairesinde kendisinin kestiğini, doğum sonrası sürecin bir kısmını hatırlamadığını belirttiği aktarıldı. Sanık ifadesinde, "Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum" dediği ve sonrasında markete gidip döndüğünde çöp toplayıcıların bıraktığı çöp kutusunu söndürmeye çalıştığını gördüğünü belirttiği kaydedildi. Sanık ifadesinde ayrıca "Pişmanım" ifadesini kullandı.

Olası ceza

İddianamede, sanık Elif D. hakkında "canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürdükten sonra çöp konteyneri kenarında yakan sanık hakim...

Doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürdükten sonra çöp konteyneri kenarında yakan sanık hakim karşısında

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
3
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
4
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
5
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
6
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin
7
Futbolda Bahis Soruşturması: Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur de Gözaltında

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı