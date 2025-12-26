Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında

Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025 tarihinde doğurduğu bebeğini öldürmekle suçlanan sanık Elif D. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanığın bebeği bıçakladığı ve cesedi çöp konteyneri kenarında yakmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Duruşma ve savunma

Duruşmada tutuklu sanık Elif D. ve avukatı hazır bulundu. Sanık savunmasında, "Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Avukat ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme kararları

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti ve ölen bebeğin babasının müşteki sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamenin ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği aileden gizlediği ve yasal gebelik sonlandırma süresini kaçırdığı belirtiliyor. İddianamede, doğumun evde başlayıp sanığın kazan dairesinde tek başına doğumu gerçekleştirdiği, kordonu makasla kestiği ve bebeği aileden gizleyerek planlı hareket ettiği yer alıyor.

İddianamede ayrıca, sanığın bebeğin boğazını makasla keserek ve göğsüne delici-kesici alet sokmak suretiyle ölümüne sebep olduğu, doğum sonrası üzerindeki iç çamaşırı ve pijama ile bebeği çöp kovasına koyup yakmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Sanığın ifadesi

Sanığın iddianamedeki ifadesinde, annesi ve babasının hamileliğinden haberdar olmadığını, sadece ablasının bildiğini söylediği, kordonu kazan dairesinde kendisinin kestiğini, doğum sonrası sürecin bir kısmını hatırlamadığını belirttiği aktarıldı. Sanık ifadesinde, "Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum" dediği ve sonrasında markete gidip döndüğünde çöp toplayıcıların bıraktığı çöp kutusunu söndürmeye çalıştığını gördüğünü belirttiği kaydedildi. Sanık ifadesinde ayrıca "Pişmanım" ifadesini kullandı.

Olası ceza

İddianamede, sanık Elif D. hakkında "canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

