Beşiktaş'ta Fren Yerine Gaza Basınca Zincirleme Kaza Kamerada

Beşiktaş Ulus'ta fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün, geri geri giderek taksi, park halindeki araç ve inşaat halindeki binaya çarpma anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:19
Beşiktaş Ulus'ta yaşanan olayın ayrıntıları

Dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta meydana gelen kazada, iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken aracın kontrolden çıkmasına neden oldu.

Araç hızla geri geri giderek ilk olarak seyir halindeki ticari taksiye, ardından bir ağaca, park halindeki otomobile ve son olarak inşaat halindeki bir binaya çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle binanın camları ve demir korkulukları zarar gördü.

Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik görevlisinin ifadeleri

Güvenlik görevlisi Selim Ünaldı kaza ile ilgili şunları söyledi: "Araba geri geri gelirken hızlandı. Araba otomatik vitesmiş. Sürücü fren yerine gaza basmış. Süratli bir şekilde gelip buradaki korkuluklara ve duvara vurdu. Çarpmanın etkisi ile arkadaki binanın camları patladı. Araçlara da vurdu. Yolda seyir halindeki taksiye de vurdu. Sürücü hastaneye kaldırılmış. Başka kimseye bişey olmadı".

