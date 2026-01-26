Beşiktaş'ta Park Halindeki 4 Otomobil Alev Alev Yandı

Beşiktaş Vişnezade'de çıkan yangın park halindeki 4 otomobile sıçradı; 3 araç kullanılamaz hale geldi, itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay yeri ve zamanı

Yangın, 03.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak'ta meydana geldi.

Yangının seyri

İddiaya göre, 2 gündür park halinde bulunan 34 PE 7744 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve patlamaların yaşanmasıyla birlikte yangın, aynı bölgede park halinde bulunan diğer araçlara sıçradı.

Yangın, 06 ATE 23, 34 MHH 445 ve 27 EG 564 plakalı otomobillere de yayıldı. Patlamalar nedeniyle alevler hızla büyürken, çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin araç camlarını kırarak müdahale etmesiyle yangını kontrol altına aldı. Müdahale sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 4 otomobil yanarken, bu araçlardan 3'ü kullanılamaz hale geldi, 1 araç ise kısmen zarar gördü.

Son durum

Yanan ve hasar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

