Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde Kaçak Yapıların Yıkımı Başladı

Boğaz hattında yıkımlar sürüyor

Beşiktaş’ta bulunan Baylan Pastanesi’nde tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı.

İstanbul’da boğaz hattında yer alan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Dün Bebek Otel’in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ekipler Baylan Pastanesi’ndeki işlemleri yürütmek üzere bölgeye intikal etti.

Sabah saatlerinde pastaneye gelen ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin gözetiminde kaçak yapıların söküm çalışmasını başlattı. Çalışmaların kontrollü şekilde sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, boğaz hattındaki denetim ve yıkım uygulamalarının devam edeceğini belirtiyor.

