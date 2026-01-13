Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde Kaçak Yapıların Yıkımı Başladı

Beşiktaş'ta Baylan Pastanesi'ndeki tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri başladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:58
Boğaz hattında yıkımlar sürüyor

İstanbul’da boğaz hattında yer alan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Dün Bebek Otel’in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ekipler Baylan Pastanesi’ndeki işlemleri yürütmek üzere bölgeye intikal etti.

Sabah saatlerinde pastaneye gelen ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin gözetiminde kaçak yapıların söküm çalışmasını başlattı. Çalışmaların kontrollü şekilde sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, boğaz hattındaki denetim ve yıkım uygulamalarının devam edeceğini belirtiyor.

