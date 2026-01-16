Beylikdüzü E-5'te 'kaynakçı' kazası kavgaya dönüştü: Gençler sürücüye saldırdı

Beylikdüzü E-5 Haramidere'de 'kaynak' tartışması sonrası maddi hasarlı kaza büyüdü; iki genç sürücüye saldırdı, trafik kilometrelerce uzadı, olay havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:30
Beylikdüzü, E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde trafikte yaşanan 'kaynak' tartışması maddi hasarlı bir kazaya yol açtı. Kazanın ardından araçlardan inen iki genç, kendilerine çarpan sürücüye saldırdı; olay anı kameraya yansıdı.

Kaza, 'kaynak' diye tabir edilen ve sol şeritlerden yan yola geçmeye çalışan bir sürücünün, şeridinde seyreden araca çarpmasıyla gerçekleşti. İlk başta sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve olay kavgaya dönüştü. Dakikalarca duran trafikte vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi.

O anlar ve havadan görüntüler

Kaza sonrası oluşan kuyruk kilometrelerce uzarken, yaşananlar havadan da kayda alındı. İstanbul trafiğinin yoğun olduğu Beylikdüzü Haramidere bölgesinde, orta ve sol şeritlerden ani manevralarla sağ şeride geçmeye çalışan sürücüler sık sık kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücülerin kural tanımaz davranışları havadan görüntülendi ve vatandaşların tepkisini çekti.

Olayın büyümesi, trafik yoğunluğu ve havadan kayıtlar haberde öne çıkan noktalar olarak kaydedildi.

