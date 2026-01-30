Beylikdüzü'nde site girişine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay yeri ve zaman

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, site girişinde görevli M.F. silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle site girişine art arda ateş açtı. Saldırı sırasında girişte bulunan görevliden M.F.'ye kurşunlar isabet etti ve kişi ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan görevlinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve site yönetimi

Çevrede inceleme yapan güvenlik ve polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Site girişinde mermilerin isabet ettiği yerlerin afiş ve bayrakla kapatıldığı gözlendi.

Beylikdüzü’nde siteye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı