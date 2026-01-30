Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde Konteyner Yangını — Can Kaybı Yok

Adıyaman'da konteyner yangını Siteler Mahallesi'nde panik yarattı

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi; ancak konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı.

