Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan 3 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Hassa ve Dörtyol ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Operasyon Detayları

Hassa'da gerçekleştirilen çalışmalarda, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.U. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan P.G. gözaltına alındı.

Dörtyol ilçesinde ise, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 41 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.K. yakalandı.

Adli Süreç

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

