Dörtyol’da kumar operasyonu: 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan denetimde, meseleye karışan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetim ve el konulan materyaller

Denetim, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde gerçekleştirildi. Kontrollerde masada kumar oynayan 6 şahsın bulunduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan aramada 6 bin 670 TL para ile 208 adet iskambil kâğıdı ele geçirildi.

Uygulanan cezalar ve soruşturma

Kumar oynadığı belirlenen şahıslara toplam 69 bin 624 TL idari para cezası verildi. İş yeri sahibi G.N. hakkında ise kumar oynanması için yer ve mekân sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

