Samsun İlkadım'da 4 bin 410 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Samsun İlkadım'da 4 bin 410 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
1 kişi gözaltına alındı
Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Emniyet güçleri önemli bir ele geçirmeye imza attı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.E. (20) isimli şahsın ikametine düzenlenen arama neticesinde 4 bin 410 adet sentetik ecza bulundu.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.E. (20) hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.
Soruşturma ve işlemlerle ilgili detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
