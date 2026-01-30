Samsun İlkadım'da 4 bin 410 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirildi, E.E. (20) gözaltına alındı; hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:51
1 kişi gözaltına alındı

Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Emniyet güçleri önemli bir ele geçirmeye imza attı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.E. (20) isimli şahsın ikametine düzenlenen arama neticesinde 4 bin 410 adet sentetik ecza bulundu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.E. (20) hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturma ve işlemlerle ilgili detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 BİN 410 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

