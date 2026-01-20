Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo 883 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 kilo 883 gram ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde iki ev ve bir araca düzenlenen operasyonda 41 kilo 883 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda dün Beylikdüzü ilçesinde iki ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 3 şüpheli'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve araçta yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 14 kilogram sıvı halde metamfetamin, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu satışından kazanıldığı ileri sürülen 32 bin 620 lira nakit para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar bulundu. Toplamda 41 kilo 883 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan kişiler hakkındaki tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

ELE GEÇİRİLENLER