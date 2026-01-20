Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo 883 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 41 kilo 883 gram uyuşturucu, çeşitli aparatlar ve 32 bin 620 lira ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:16
Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo 883 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 41 kilo 883 gram ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde iki ev ve bir araca düzenlenen operasyonda 41 kilo 883 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda dün Beylikdüzü ilçesinde iki ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 3 şüpheli'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve araçta yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 14 kilogram sıvı halde metamfetamin, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu satışından kazanıldığı ileri sürülen 32 bin 620 lira nakit para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar bulundu. Toplamda 41 kilo 883 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan kişiler hakkındaki tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
3
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
4
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
5
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
6
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı
7
Çanakkale’de huzur uygulamasında 1 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları