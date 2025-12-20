Beyoğlu'da yankesicilikle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması üzerine başlatılan soruşturmada iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ayrıntıları

17 Ekim 2025 tarihinde Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir kişinin cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Olayı araştıran birim ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü oldu.

Kamera kayıtları ve tespitler

Saha çalışmaları kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. Görüntülerde, iki şüphelinin mağdurun oturduğu banka yaklaştığı, birinin dikkat dağıttığı sırada diğerinin yankesicilik yaparak telefonu aldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çaldıkları telefonla fotoğraf çektikleri tespit edildi.

Yakalama ve yasal süreç

Kimlikleri tespit edilen H.Y. (30) ile O.L. (26), polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

