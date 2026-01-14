Beyşehir'de 80 Kiloluk Yaban Domuzunu Ellerle Yakaladı

Beyşehir'de balıkçı Hasan Hüseyin Katmerci, arazisine zarar veren yaklaşık 80 kiloluk yaban domuzunu elleriyle yakaladı; hayvanların köpeklere ve erzağa zarar verdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:43
Vatandaşın tepkisi: köpeklere ve erzağa zarar veriyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir vatandaş mallarına zarar veren yaban domuzunu elleriyle yakaladı.

Beyşehir’de balıkçılık yapan Hasan Hüseyin Katmerci (58), arazide yayılan hayvanlarına, köpeklerine ve erzaklarına zarar veren yaban domuzlarından yana dertli olduklarını belirtti.

Demirci, ağaç dibinde yaklaşık 80 kiloluk bir yaban domuzunu da elleriyle yakaladı.

O anları anlatan Hasan Hüseyin Katmerci, "Bu hınzırlar bizim köpeklere, erzaka zarar veriyor. Kuvvetli bir hayvan, bizleri ve köpekleri rahatsız ediyor. Bunların kızgınlık zamanı daha tehlikeli, insanlara sürüyle geliyorlar. Bunlardan kurtulmak için ya kovalıyoruz ya da ürkütüyoruz. Bunların azılıları çok tehlikedir. İnsanları yaralamaya, öldürmeye kadar gidiyor" dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları