Kastamonu Hanönü'de Buzlanma Kazası: 4 Yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde buzlanan yolda 34 UU 7994 plakalı otomobil takla attı; 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:14
Olay ve müdahale

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, buzlanan yolda sürücüsünün öğrenilemediği 34 UU 7994 plakalı otomobilin kayarak takla attığı bildirildi. Araç yol kenarındaki kanala girerek asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop-Kastamonu karayolu Hanönü mevkiinde meydana geldi. Kazanın sebebi olarak buzlanma gösterildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN BUZLANAN YOLDA TAKLA ATARAK TERS DÖNMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

