Kastamonu Hanönü'de Buzlanma Kazası: 4 Yaralı

Olay ve müdahale

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, buzlanan yolda sürücüsünün öğrenilemediği 34 UU 7994 plakalı otomobilin kayarak takla attığı bildirildi. Araç yol kenarındaki kanala girerek asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop-Kastamonu karayolu Hanönü mevkiinde meydana geldi. Kazanın sebebi olarak buzlanma gösterildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

