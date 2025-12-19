Beyşehir'de otomobil trafik ışığı direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya çevre yolu muayene istasyonu yakınlarındaki kavşakta bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Ö. idaresindeki 35 GB 1376 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halindeyken kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Z.Ö., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin tahkikat sürüyor; yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

BEYŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TRAFİK IŞIĞI DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.