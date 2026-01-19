Manisa Turgutlu'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Manisa Turgutlu'da yeşil ışıkta ilerleyen otomobil, tali yoldan çıkan tuğla yüklü traktörle çarpıştı; sürücü İdris Pehlivan ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:11
Manisa Turgutlu'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Manisa Turgutlu'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Sevilen Otel Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet B. idaresindeki 45 UC 088 plakalı traktör ile Ankara yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan İdris Pehlivan (79) yönetimindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, traktörün tuğla yüklü römorkuna çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışmış halde bulunan sürücü İdris Pehlivan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yeşil ışıkta geçmek için hareket ettiği sırada tali yoldan çıkan traktörün römorkuna çarpma anı yer alıyor.

Traktör sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE YEŞİL IŞIKTA HAREKET EDEN OTOMOBİLİN TALİ YOLDAN ÇIKAN TUĞLA YÜKLÜ...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE YEŞİL IŞIKTA HAREKET EDEN OTOMOBİLİN TALİ YOLDAN ÇIKAN TUĞLA YÜKLÜ TRAKTÖRLE ÇARPIŞMA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI İLE YOLDAN GEÇEN BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE YEŞİL IŞIKTA HAREKET EDEN OTOMOBİLİN TALİ YOLDAN ÇIKAN TUĞLA YÜKLÜ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi
7
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları