Manisa Turgutlu'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Sevilen Otel Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet B. idaresindeki 45 UC 088 plakalı traktör ile Ankara yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan İdris Pehlivan (79) yönetimindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, traktörün tuğla yüklü römorkuna çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışmış halde bulunan sürücü İdris Pehlivan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile o sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yeşil ışıkta geçmek için hareket ettiği sırada tali yoldan çıkan traktörün römorkuna çarpma anı yer alıyor.

Traktör sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

