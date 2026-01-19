Ünye'de Ahşap Ev ve Samanlık Yangını

Yenikent Mahallesi'nde çıkan yangında Muzaffer Çam'a ait tek katlı ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:02
Olay

Ordu'nun Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde, Muzaffer Çam'a ait tek katlı ahşap evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanındaki ahşap samanlığa da sıçradı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak tek katlı ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale gelerek maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

