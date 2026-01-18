Düzce-Gölyaka yolunda kafa kafaya çarpışma: 7 yaralı

Yoğun kar yağışı ve kaygan zemin kazaya neden oldu

Düzce’de yoğun kar yağışının etkili olduğu Gölyaka bağlantı yolunda, kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Gölyaka yolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Olayda, Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Z.T. idaresindeki 81 AFP 234 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M.Ö. idaresindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması kazanın ana sebebi olarak gösterildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

