Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta, elektrik direğine ait kesilmiş demir parçaları bulundu. Sürücü ekonomik gerekçe gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:25
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık

Olayın Detayları

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, dün gece gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında şaşırtan bir hırsızlık olayı ortaya çıktı.

4. Trafik Jandarması Timi ekiplerince, Küre-Hamitabat köy yolu istikametinde şüpheli hareketler sergileyen 42 AOJ 262 plakalı araç durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün Bahattin A. olduğu tespit edildi.

İncelemede, araç içerisinde elektrik direğine ait demir parçalarının kesilmiş halde bulunduğu belirlendi. Sürücü, söz konusu demirleri "ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle kesip satmak amacıyla aldığını" söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

