Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi

Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık
Olayın Detayları
Bilecik’in Söğüt ilçesinde, dün gece gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında şaşırtan bir hırsızlık olayı ortaya çıktı.
4. Trafik Jandarması Timi ekiplerince, Küre-Hamitabat köy yolu istikametinde şüpheli hareketler sergileyen 42 AOJ 262 plakalı araç durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün Bahattin A. olduğu tespit edildi.
İncelemede, araç içerisinde elektrik direğine ait demir parçalarının kesilmiş halde bulunduğu belirlendi. Sürücü, söz konusu demirleri "ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle kesip satmak amacıyla aldığını" söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİLECİK’TE DURDURULAN ARAÇTAN ŞAŞIRTAN HIRSIZLIK ÇIKTI