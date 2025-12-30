Bilecik’te Dodurga Erikli Yolunda Trafik Kazası — 4 Yaralı

Bilecik’te Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Dodurga Beldesi Erikli yolunda çarpışma

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik’in Dodurga Beldesi Erikli yolu üzerinde meydana geldi. Erikli Köyü istikametine ilerleyen araçlarla karşı şeritten gelen araçların çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı.

Kazada, Halil İbrahim E. idaresindeki 11 ABN 225 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Abdullah G. idaresindeki 11 DN 791 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada, 11 DN 791 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Fadime A., Mustafa E. ve İsmail G. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı; ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

