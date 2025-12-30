DOLAR
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Mersin Mezitli'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosikletli kuryeye çarptı; kuryenin hafif yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:34
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Kaza Detayları

Olay, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan motosikletli kurye ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından kuryenin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Çarpışma anı, yoldaki başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca, kırmızı ışıkta duran bir aracın iç kamerasına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan otomobilin hızla ışıktan geçerek kuryeye çarpma anı net şekilde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'DE KIRMIZI IŞIK İHLAİLİ YAPAN OTOMOBİL, MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI, O ANLAR BİR OTOMOBİLİN...

MERSİN'DE KIRMIZI IŞIK İHLAİLİ YAPAN OTOMOBİL, MOTOSİKLETLİ KURYEYE ÇARPTI, O ANLAR BİR OTOMOBİLİN ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

