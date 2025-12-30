Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Kaza Detayları

Olay, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan motosikletli kurye ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından kuryenin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Çarpışma anı, yoldaki başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca, kırmızı ışıkta duran bir aracın iç kamerasına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan otomobilin hızla ışıktan geçerek kuryeye çarpma anı net şekilde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

