DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,07%
ALTIN
6.020,87 -0,77%
BITCOIN
3.774.891,29 -0,94%

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak mahkemece tutuklanmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:25
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin çalışması

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen adresler ile araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 700 gram skunk, 23 gram metanfetamin ve kağıda emdirilmiş bir miktar bonzai ele geçirildi. Operasyon sonucu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİ 4 ŞÜPHELİ...

KAHRAMANMARAŞ'TA NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİ 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİ 4 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AŞAV Başkanı Mehmet Akar: "İmanlı Türk Milleti’nde Vatan Aşkı Tükenmez"
2
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı
5
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı
6
Sivas’ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve 4 Tutuklama
7
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları