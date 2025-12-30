Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin çalışması

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi ve Elbistan ilçesinde belirlenen adresler ile araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 700 gram skunk, 23 gram metanfetamin ve kağıda emdirilmiş bir miktar bonzai ele geçirildi. Operasyon sonucu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

