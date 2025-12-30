DOLAR
İstanbul Merkezli DEAŞ Operasyonu: Kılıç, Pala ve Silahlar Ele Geçirildi

İstanbul merkezli operasyonda DEAŞ soruşturmasında 110 kişi gözaltına alındı; kılıç, pala, kasatura ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:26
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışmalar yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler ve gözaltına alınan şüpheli sayıları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde bilgiler bulunan şüphelilere odaklanan bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri belirlenen yapılara katılan ve faaliyet gösteren 32 şüpheli, Yalova’daki saldırıyla bağlantılı ve yılbaşı günü eylem ihtimali bulunan 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlar yapan 14 şüpheli ile çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen 15 yabancı terörist savaşçı olmak üzere toplam 115 şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller

İstanbul merkezli 2 ilde, 114 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet uzun namlu dürbün, 4 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 9 adet fişek ile birlikte kesici ve keskin aletler de yer aldı: 1 adet kılıç, pala, kasatura, bıçak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının ve emniyet birimlerinin operasyonlarının sürdüğü, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

