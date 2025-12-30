Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı

Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda kaza, pikap olay yerinden kaçtı

Kaza, Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 09.50 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 55 AJY 760 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir pikapla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan pikap sürücüsünün durmadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

