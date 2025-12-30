DOLAR
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı

Samsun Kale Mahallesi'nde 19 Mayıs Bulvarı'nda pikap ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü A.T. yaralandı, pikap olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:24
Kaza, Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 09.50 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 55 AJY 760 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir pikapla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan pikap sürücüsünün durmadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

