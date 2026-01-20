Bilecik'te Elektrik Kaynaklı Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te bir binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın, çevrede panik yaratırken binadaki sakinlerin hızlı tahliyesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Olayın Detayları

Yangın dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki işyerinin elektrik tesisatından çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi.

Müdahale ve Kurtarma

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ekipleri ile doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipler sevk edildi. Cadde polis tarafından trafiğe kapatılırken çevrede geniş çaplı önlemler alındı.

Duman dolan binada mahsur kalan vatandaşlar, merdivenli ve sepetli araçlarla balkonlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi'ye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda oksijen desteği verildi.

Ayrıca, giriş katta bulunan başka bir evcil hayvan dükkanındaki hayvanlar da bulundukları yerden kurtarıldı.

