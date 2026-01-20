Bilecik'te Elektrik Kaynaklı Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te İstiklal Caddesi'ndeki 6 katlı binanın girişindeki elektrik kaynaklı yangında tahliye edilen 5 kişi dumandan etkilendi; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:40
Bilecik'te Elektrik Kaynaklı Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te Elektrik Kaynaklı Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te bir binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın, çevrede panik yaratırken binadaki sakinlerin hızlı tahliyesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Olayın Detayları

Yangın dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki işyerinin elektrik tesisatından çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi.

Müdahale ve Kurtarma

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ekipleri ile doğalgaz ve elektrik firmasına ait ekipler sevk edildi. Cadde polis tarafından trafiğe kapatılırken çevrede geniş çaplı önlemler alındı.

Duman dolan binada mahsur kalan vatandaşlar, merdivenli ve sepetli araçlarla balkonlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi'ye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda oksijen desteği verildi.

Ayrıca, giriş katta bulunan başka bir evcil hayvan dükkanındaki hayvanlar da bulundukları yerden kurtarıldı.

BİLECİK'TE ÇIKAN YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BİLECİK'TE ÇIKAN YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BİLECİK'TE ÇIKAN YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
3
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
4
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
5
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
6
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı
7
Çanakkale’de huzur uygulamasında 1 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları