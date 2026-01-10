Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 7 bin 960 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’te düzenlenen operasyonlarda toplam 7 bin 960 adet makaron ele geçirildi; iki adreste 6 bin 300, merkezde 1 bin 660 makaron bulundu, şüpheliler serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:28
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü iki ayrı noktada operasyon düzenledi

Bilecik genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplam 7 bin 960 adet makaron ele geçirildi. Operasyonlar, tütün mamülü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik yürütüldü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ve Bilecik il merkezi olmak üzere iki farklı adreste arama yaptı.

Bozüyük'te tespit edilen 2 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda 6 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bilecik il merkezinde tespit edilen 1 işyeri deposunda yapılan aramalarda ise 1 bin 660 adet dolu makaron bulundu. Bu olayda da 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda, iki ayrı operasyonda ele geçirilen makaron sayısı toplamda 7 bin 960 olarak kayda geçti.

