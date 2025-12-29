Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Dodurga beldesi Erikli köyü yolu üzerinde gerçekleşti.

11 DN 791 plakalı otomobili kullanan Abdullah G., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın karşı şeride geçmesine neden oldu ve burada 11 ABN 225 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araçta da hasar meydana geldi.

Yaralılar ve Müdahale

Çarpışma sonucu 11 ABN 225 plakalı aracın sürücüsü Halil İbrahim E. yara almadan kurtuldu. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Fadime A. ve Mustafa E. hafif şekilde yaralandı. Diğer araçta sürücü Abdullah G. ile yolcu İsmail G. de yaralananlar arasında yer aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni ve oluş şekli soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

