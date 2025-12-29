DOLAR
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada

Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı'nda kar ve kaygan zeminde kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı; yaralanma yok, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:13
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri trafiğin aksadığı bölgede önlem alırken, ekipler tarafından tuzlama çalışmaları yapıldı ve yol güvenliğinin sağlanması için gerekli müdahaleler gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

