Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Güvenlik güçleri trafiğin aksadığı bölgede önlem alırken, ekipler tarafından tuzlama çalışmaları yapıldı ve yol güvenliğinin sağlanması için gerekli müdahaleler gerçekleştirildi.
