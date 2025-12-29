DOLAR
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı

Elazığ'da Beyzade Efendi Bulvarı'nda kaygan yolda duramayan hafif ticari araç minibüse çarptı; kazada yaralanma yok, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:24
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı

Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı

Beyzade Efendi Bulvarı'nda trafik kazası

Elazığ'da karlı zemin nedeniyle duramayan bir hafif ticari araç, yol üzerindeki bir minibüse çarptı.

Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç, kayganlaşan yolda duramayarak minibüse çarptı.

Kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ’DA KARLI YOLDA DURAMAYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, MİNİBÜSE ÇARPTI. KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA...

ELAZIĞ’DA KARLI YOLDA DURAMAYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, MİNİBÜSE ÇARPTI. KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

