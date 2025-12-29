Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
Beyzade Efendi Bulvarı'nda trafik kazası
Elazığ'da karlı zemin nedeniyle duramayan bir hafif ticari araç, yol üzerindeki bir minibüse çarptı.
Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç, kayganlaşan yolda duramayarak minibüse çarptı.
Kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
